Киргизия ратифицировала соглашение с РФ о размещении на авиабазе в Канте беспилотников

БИШКЕК, 12 июня. /ТАСС/. Парламент Киргизии ратифицировал в пятницу изменения в соглашение с Россией об условиях размещения в республике объединенной российской военной базы, в том числе об использовании на российской авиабазе в городе Кант (Чуйская область) беспилотных летательных аппаратов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе законодательного органа республики.

"Депутаты сегодня одобрили поправки в соглашение с Россией об условиях размещения на территории нашей страны объединенной российской военной базы", - отметил представитель пресс-службы. По его словам, внесенные в документ изменения предусматривают размещение на авиабазе РФ беспилотных летательных аппаратов, проведение российской стороной реконструкции взлетно-посадочной полосы военного аэродрома и расширение арендуемой РФ у Киргизии для военных объектов земельной площади примерно на 60 га.

Киргизия и Россия в 2012 году подписали соглашение о статусе и условиях пребывания объединенной российской военной базы, на основании которого РФ во временное пользование были переданы земельные участки. Как сообщил на прошлой неделе киргизский Генштаб, проведенная совместная сверка площадей земельных участков, занимаемых российской стороной, выявила превышение размеров, ранее указанных в соглашении. В этой связи Генштаб Киргизии и Минобороны РФ подготовили проект протокола о внесении изменений и дополнений в соглашение от 20 сентября 2012 года с уточнением вопросов арендной платы, совместного использования беспилотных летательных аппаратов на территории республики, а также реконструкции взлетно-посадочной полосы российской авиационной базы.

Ратификация протокола закрепляет уточненные площади земельных участков и уточненную сумму аренды - $4,79 млн в год вместо $4,5 млн, которые ранее получала киргизская сторона. Протокол о внесении изменений в соглашение от 2012 года был подписан в марте 2019 года во время визита российского президента Владимира Путина в Бишкек.

Российская авиабаза в городе Кант была открыта в октябре 2003 года. В настоящее время она входит в состав объединенной военной базы России в республике, куда в январе 2017 года были включены четыре российских объекта.