Страны ШОС намерены утвердить на саммите в Санкт-Петербурге более 20 документов

ПЕКИН, 12 июня. /ТАСС/. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) ведет активную подготовку к саммиту ШОС в Санкт-Петербурге, сроки проведения которого были перенесены на осень из-за пандемии. Как сообщил в пятницу на заседании пресс-клуба ШОС генеральный секретарь организации Владимир Норов, в ходе саммита планируется утвердить более 20 документов.

"Сейчас мы готовимся к проведению санкт-петербургского саммита ШОС. Как известно, в связи с пандемией президент России [Владимир Путин] принял решение перенести саммит ШОС на осень. Это решение было с пониманием воспринято во всех государствах - членах ШОС. Тем не менее работа по подготовке главного события этого года идет полным ходом, на саммите планируется утвердить более 20 документов", - сказал Норов.

По его словам, "помимо лидеров стран ШОС, в санкт-петербургском саммите планируется участие руководителей Афганистана, Беларуси, Ирана и Монголии как глав государств-наблюдателей при организации, Вьетнама - в качестве председателя в АСЕАН, Туркменистана - как почетного гостя принимающей стороны, генерального секретаря ООН и высших административно-должностных лиц СНГ, ОДКБ и Евразийской экономической комиссии".

Саммиты ШОС и БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) были намечены на 21-23 июля в Санкт-Петербурге. 27 мая пресс-служба Кремля сообщила о переносе обеих встреч на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. В Кремле отметили, что "новые даты саммитов будут определены в зависимости от дальнейшего развития эпидемиологической обстановки в государствах объединений и в мире в целом".