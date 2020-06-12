В Молдавии расследуют попытки Плахотнюка подкупить депутатов

КИШИНЕВ, 12 июня. /ТАСС/. Молдавские правоохранительные органы расследуют попытки подкупа ряда депутатов бежавшим в США олигархом Владимиром Плахотнюком. Об этом заявил в пятницу президент республики Игорь Додон во время телепередачи "Президент отвечает".

Глава государства напомнил, что в последнее время Демократическую партию (ДПМ), вступившую в правящую коалицию с поддерживающей главу государства Партией социалистов (ПСРМ), покинули 16 из 29 депутатов. Они ушли в группу "Про Молдова" во главе с близким к олигарху экс-спикером Андрианом Канду и Партию Шора, которой руководит бежавший с Плахотнюком банкир Илан Шор, осужденный по делу о хищении из банков страны €1 млрд. Сейчас у правящей коалиции остался 51 из 101 депутата, и оппозиция уже заявила, что будет добиваться отставки правительства Иона Кику.

"Мафия и бандиты хотят дестабилизировать ситуацию в стране, а некоторые слабохарактерные депутаты берут деньги и идут туда. Цена избранников уже превысила €1 млрд, и лидер демократов Павел Филип обратился в следственные органы в связи с подкупом депутатов его фракции", - сказал Додон. По его словам, сторонники олигарха пытаются перекупить еще трех-четырех депутатов.

"Их цель - заявить, что у них якобы есть большинство в парламенте, и надавить на судей, чтобы они не выносили решения по делам Плахотнюка, связанным с кражей миллиарда и незаконной приватизацией аэропорта. Но никто с ними большинство формировать не собирается", - сказал Додон, выразив убежденность, что лидерам проевропейских Партии действия и солидарности и Платформа "Достоинство и правда" Майе Санду и Андриану Нэстасе "хватит мудрости не связываться с бандитами".

Генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло заявил в мае, что основным выгодополучателем хищения из банков был Плахотнюк, после чего суд выдал ордер на его арест. Филип, который при олигархе был премьером, заявил, что для подкупа депутатов его партии олигарх использует деньги, похищенные из банков.

Плахотнюк сбежал в Майами после смены власти 14 июня прошлого года. В январе нынешнего года госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что олигарх и члены его семьи включены в санкционный список США в связи со "значительными коррупционными действиями". В России против Плахотнюка возбуждено несколько уголовных дел, его обвиняют в причастности к отмыванию денег, наркотрафику и другим преступлениям, он заочно арестован решениями Тверского суда Москвы.