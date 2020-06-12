Генсек ШОС указал на важность преодоления политической конфронтации в борьбе с пандемией

ПЕКИН, 12 июня. /ТАСС/. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) призвали к преодолению политической конфронтации, а также отказу протекционизма, националистических и популистских идей в процессе борьбы с пандемией. Об этом в пятницу в ходе заседания пресс-клуба ШОС заявил генеральный секретарь организации Владимир Норов.

"В целом пандемия оказала сильное влияние на систему международных отношений. Важнейшей задачей сейчас является преодоление в глобальном и региональном масштабе политической конфронтации, отказ от националистических и популистских идей и протекционизма", - указал Норов.

По его словам, "именно многосторонность и дипломатия должны сыграть решающую роль в борьбе с пандемией и восстановлении мировой экономики". Он также отметил, что "ШОС в самом начале пандемии выступила с заявлением, в котором призвала международное сообщество укреплять взаимодействие в рамках ВОЗ в целях обеспечения безопасности общественного здоровья на региональном и международном уровнях". В сообщении также отмечалось, что "скоординированные совместные усилия и взаимная поддержка позволят успешно преодолеть эту чрезвычайную ситуацию и остановить распространение эпидемии".

"Эта позиция остается неизменной. Исходя из нее, секретариат поддерживает диалог и контакты со многими странами мира и международными организациями", - резюмировал генсек.