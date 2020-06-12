Пекин прокомментировал заявление Вашингтона о мерах по закону о нацбезопасности в Гонконге

ПЕКИН, 12 июня. /ТАСС/. Рассматриваемые властями США ответные шаги на разрабатываемый центральными властями КНР законопроект о нацбезопасности в Гонконге навредят их же интересам. Так официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в пятницу на регулярном брифинге прокомментировала заявление главы Министерства финансов США Стивена Мнучина о том, что Вашингтон прорабатывает различные меры в ответ на законопроект.

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Как отметила дипломат, инициирование законодательным органом КНР законопроекта о нацбезопасности в Гонконге является внутренним делом Китая, в которое недопустимо вмешательство иностранных государств, в том числе США.

"Вмешательство США в этот законотворческий процесс идет вразрез с международным правом и их собственными интересами. Большое количество американских компаний работают в Гонконге, у США также большое положительное сальдо в торговле с Гонконгом, поэтому их интересы увязаны друг с другом", - отметила она.

"Если США предпримут любые шаги, которые навредят интересам Гонконга, то в конце концов они навредят и себе самим", - подчеркнула дипломат.

Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил в четверг журналистам о том, что Вашингтон рассматривает различные варианты ответа в связи с ситуацией вокруг Гонконга. По его словам, возможные меры реагирования прорабатывает, в частности, рабочая группа американского президента по рынкам капитала. Рассматривается также раскрытие бухгалтерской информации ряда китайских компаний.

28 мая Всекитайское собрание народных представителей (парламент КНР) приняло резолюцию о выработке законопроекта о национальной безопасности в Гонконге. Белый дом воспринял это как нарушение автономного статуса специального района и пообещал ответить санкциями. 29 мая президент США Дональд Трамп сообщил, что в связи с подобными действиями Пекина американская сторона начала процесс отмены всех льгот, которыми пользовался этот специальный административный район в торгово-экономических отношениях с Соединенными Штатами.