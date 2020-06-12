Украина открывает аэропорты для иностранцев с 15 июня и границу с Крымом

КИЕВ, 12 июня. /ТАСС/. Кабинет министров Украины принял решение об открытии с 15 июня пунктов пропуска в международных аэропортах страны для иностранцев и пункты пропуска на границе с Крымом. Такое постановление было принято в пятницу на внеочередном заседании правительства.

"Правительство своим решением открыло пункты пропуска в аэропортах Украины и разрешило въезд для ряда иностранцев, не являющихся гражданами стран со значительным распространением COVID-19 и находившихся на территории таких государств в течение последних 14 дней", - сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий. По его словам, эти изменения "позволят возобновить работу предприятий авиационного транспорта и наладить международное воздушное сообщение". На заседании в пятницу кабмин также решил с 15 июня возобновить работу пунктов пропуска на границе с Крымом. Однако Россия еще не сняла запрет на въезд в страну иностранцам.

Ранее правительство уже сообщало, что с 15 июня Украина возобновит международные авиаперелеты. В первый список стран попали Турция, Греция, Кипр и Грузия. С 5 июня на Украине возобновилось внутреннее авиационное пассажирское сообщение.

Первый случай коронавируса на Украине зафиксирован 3 марта. Карантин в стране был введен по решению правительства 17 марта, в рамках него, кроме прочего, Киевом было остановлено пассажирское авиасообщение. С 22 мая до 22 июня в стране действует так называемый адаптивный карантин, при котором окончательные решения о снятии ограничений принимаются на местах. С 1 июня начался уже третий этап смягчения ограничений, который предполагает возобновление движения пассажирского транспорта между областями, а также открытие спортивных залов.

По состоянию на утро пятницы, на Украине зафиксировано 29 753 случая коронавируса, 13 464 человек выздоровели и 870 умерли.