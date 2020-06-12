ШОС в ходе саммита в России утвердит план по реализации стратегии развития до 2025 года

ПЕКИН, 12 июня. /ТАСС/. Страны - члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в ходе саммита в Санкт-Петербурге, сроки проведения которого сдвинуты на осень из-за пандемии, намерены утвердить план действий по реализации стратегии развития ШОС до 2025 года. Как заявил в пятницу генеральный секретарь ШОС Владимир Норов, документ будет включать около 150 практических мероприятий.

"Саммит ШОС состоится в Санкт-Петербурге осенью, в нем примут участие лидеры всех государств - членов ШОС, стран-наблюдателей, а также руководители международных и региональных организаций", - сказал он. По его словам, "главным итоговым документом станет Санкт-Петербургская декларация, которая будет отражать итоги выполнения решений предыдущего саммита ШОС, первоочередные задачи дальнейшего развития организации в контексте общемировых политических и экономических процессов и согласованные позиции сторон по актуальным международным и региональным вопросам".

"Еще один важный выносимый на утверждение документ - план действий по реализации стратегии развития ШОС до 2025 года, который включает около 150 практических мероприятий, направленных на совершенствование многопрофильной деятельности организации в ближайшую пятилетку", - отметил генсек и добавил, что особое внимание в ходе реализации плана будет посвящено "мерам по экономическому восстановлению в постпандемический период".

Саммиты ШОС и БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) были намечены на 21-23 июля в Санкт-Петербурге. 27 мая пресс-служба Кремля сообщила о переносе обеих встреч на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. В Кремле отметили, что "новые даты саммитов будут определены в зависимости от дальнейшего развития эпидемиологической обстановки в государствах объединений и в мире в целом".

Как указал Норов, ШОС активно готовится к проведению саммита в Санкт-Петербурге. В дни его проведения страны-члены намерены утвердить более 20 документов.