Власти Лондона в преддверии протестов закрыли щитами памятник Черчиллю

ЛОНДОН, 12 июня. /ТАСС/. Власти британской столицы закрыли в пятницу щитами памятник бывшему премьер-министру Соединенного Королевства Уинстону Черчиллю (1874-1965) и кенотаф - символический памятник павшим солдатам. Как сообщает телеканал Sky News, это сделано в преддверии новых акций протеста против расовой дискриминации и полицейского произвола, запланированных в Великобритании на эти выходные.

На распространенных телеканалом фотографиях видно, что вокруг монументов, расположенных в самом центре Лондона - на Парламентской площади и на правительственной улице Уайтхолл - за ночь появились защитные короба. На прошлых выходных именно два этих монумента исписали граффити во время многотысячной акции протеста в центре города.

Британский премьер в защиту Черчилля

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который ранее написал книгу о Черчилле и считает его своим героем, осудил подобное отношение британцев к своей истории. "Статуя Уинстона Черчилля на Парламентской площади - постоянное напоминание его заслуги в спасении этой страны и всей Европы от тирании фашизма и расизма. То, что этот национальный памятник сегодня рискует быть атакован агрессивными демонстрантами - абсурдно и постыдно. Да, иногда он высказывал мнения, которые недопустимы для нас сегодня, но он был героем, и он полностью заслуживает мемориала", - написал глава правительства в пятницу в Twitter.

Он подверг жесткой критике усилившееся в последние дни движение за снос в Великобритании ряда памятников, прежде всего на том основании, что деятели, в честь которых они были возведены, были причастны к работорговле. "Мы не можем сейчас пытаться редактировать или подвергать цензуре наше прошлое. Мы не можем делать вид, что у нас есть иная история. Памятники в наших больших и малых городах были возведены предыдущими поколениями. У них было другое восприятие, другое понимание того, чтобы правильно, а что нет. Но эти памятники учат нас о нашем прошлом, обо всех их ошибках. Снести их - значит солгать по поводу нашей истории и сделать более скудным процесс образования будущих поколений", - сказал премьер.

Какие памятники хотят снести

Уличные протесты против расовой дискриминации под лозунгом Black Lives Matter прошли в британских городах 6-7 июня, в них приняли участие более 100 тыс. человек. По информации МВД королевства, пострадали 49 лондонских полицейских. Участники акций требовали призвать к ответственности виновных в смерти афроамериканца Джорджа Флойда, умершего после задержания в Миннеаполисе (штат Миннесота).

Участники акции протеста в Бристоле сорвали с постамента и сбросили в реку статую английского торговца и филантропа Эдварда Колстона (1636-1721), которая была установлена в 1895 году. Власти города уже пообещали достать памятник из воды и поместить его в музей. 10 июня в Лондоне был демонтирован памятник шотландскому торговцу и судовладельцу Роберту Миллигану (1746-1809), находившийся у Музея лондонских доков.

В списке скульптурных изображений, к которым у инициативных групп возникли претензии, числятся памятники премьер-министрам XIX века и государственным деятелям Роберту Пилю (1788-1850) и Уильяму Гладстону (1809-1898), путешественнику и первооткрывателю Джеймсу Куку (1728-1779), мореплавателю и вице-адмиралу, одному из участников разгрома испанского флота (Непобедимой армады) Фрэнсису Дрейку (1540-1596), основателю Британской Ост-индийской компании Роберту Клайву (1725-1774), организатору английской колониальной экспансии в Южную Африку Сесилу Родсу (1853-1902), итальянскому мореплавателю Христофору Колумбу (1451-1506), британскому военачальнику и основателю скаутского движения Роберту Баден-Пауэллу (1857-1941).

В черном списке из 60 памятников оказался и один из символов Лондона - памятник командующему британским флотом и вице-адмиралу Горацио Нельсону (1758-1805), установленный на Трафальгарской площади. Победителя в решающей битве времен Наполеоновских войн обвинили в том, что он противился отмене в Великобритании рабства.