Грузино-американские учения "Достойный партнер" состоятся в сентябре

ТБИЛИСИ, 12 июня. /ТАСС/. Многонациональные грузино-американские учения Noble Partner 2020 ("Достойный партнер - 2020") пройдут в Грузии в сентябре, сообщил в пятницу министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая в парламенте с отчетом о работе своего ведомства.

"В сентябре у нас запланировано проведение грузино-американских международных учений "Достойный партнер - 2020", в котором примут участие и другие страны - члены НАТО", - сказал Гарибашвили.

Министр отметил, что благодаря участию грузинских военных в учениях, уровень подготовки армии заметно возрос. "Наше сотрудничество с партнерами в двусторонних и многосторонних форматах направлено на усиление Сил обороны, повышение уровня совместимости и готовности к вступлению в НАТО при максимальной консолидации ресурсов и правильном управлении. Я могу смело заявить, что сегодняшняя армия по уровню подготовки радикально отличается и намного сильнее армии 10-летней давности", - добавил он.

Учения "Достойный партнер" проводятся в Грузии с 2015 года, участвуют до 3 тыс. военных. Они состоят из двух компонентов: командно-штабных и полевых тренировок. На учениях зачастую представлены германская бронетехника и американская авиация - вертолеты Black Hawk и Apache.