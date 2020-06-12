Австрия продлила до 30 июня запрет на пассажирские авиарейсы из России

ВЕНА, 12 июня. /ТАСС/. Власти Австрии продлили с 15 июня до 30 июня 2020 года запрет регулярного пассажирского авиасообщения с Россией, Украиной, Белоруссией, Великобританией, Испанией, Ираном и КНР для борьбы с распространением нового коронавируса. Об этом говорится в опубликованном постановлении Министерства социальных дел, здравоохранения, защиты прав потребителей Австрии.

Австрия исключила из запретного списка из 10 стран Францию, Нидерланды, Италию и вместо них ввела запрет на рейсы с 15 июня до 30 июня из Португалии, Швеции и итальянской области Ломбардия. Это постановление властей не распространяется на грузовые рейсы, вывозные рейсы, санитарную авиацию или полеты в государственных интересах Австрийской Республики.

Для борьбы с распространением коронавируса Австрия ввела в марте санитарный и пограничный контроль на границах. С 18 марта Вена приостановила пассажирское авиасообщение с рядом стран, в том числе с Россией и Украиной. Austrian Airlines возобновит полеты в Европе с 15 июня. С июля этот авиаперевозчик планирует начать полеты в Москву. Прибывающим в Австрию лицам предписано находиться в самоизоляции в течение 14 дней (для лиц с местом жительства) или предоставить свежую медицинскую справку с отрицательным результатом анализа на коронавирус.

С 4 июня Австрия сняла пограничный и санитарный контроль с семью соседними странами: ФРГ, Лихтенштейном, Швейцарией, Словакией, Словенией, Чехией, Венгрией. С 16 июня Вена отменяет ограничения и открывает границу для 31 страны Евросоюза, включая Италию.