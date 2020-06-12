Посла РФ вызвали в МИД Румынии из-за заявления Захаровой о национальной стратегии обороны

БУХАРЕСТ, 12 июня. /ТАСС/. Посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин был вызван в пятницу в МИД страны в связи с заявлением официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о Национальной стратегии обороны Румынии. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство страны.

Госсекретарь МИД Румынии Дан Некулэеску заявил российскому дипломату, что "упоминание о РФ в Национальной стратегии обороны Румынии не должно быть причиной для удивления, поскольку является следствием известного поведения российской стороны в регионе в последние годы". "Это поведение, - утверждал румынский дипломат, - расценивается как дестабилизирующее, в том числе в рамках совместных позиций в рамках НАТО и ЕС".

Говоря о региональной стабильности на Черном море, Некулэеску отметил, что "меры строго оборонительного характера <...> были приняты НАТО вследствие упомянутого поведения РФ".

"Румынская сторона уточнила, что новая Национальная стратегия обороны отражает статус Румынии как государства - участника НАТО и ЕС, - указывается в сообщении. - <...> С этой точки зрения программный документ отражает предсказуемую политику привязанности Румынии к евроатлантическим ценностям и международному праву".

В сообщении отмечается, что "прагматичный диалог, основанный на взаимном уважении, может состояться в условиях, когда российская сторона проявляет реальное намерение в этом смысле".

МИД РФ о стратегии обороны Румынии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 11 июня заявила журналистам, что Национальная стратегия обороны Румынии будет использована для наращивания присутствия НАТО и США в Черном море. Таким образом, по ее словам, Бухарест "вносит свою лепту в дальнейший рост напряженности и недоверия в регионе".

Как отметила дипломат, причисление России к "источникам глобальных проблем" не является чем-то новым. Запад, сказала она, нередко использует этот метод, "чтобы списать собственные изъяны, просчеты и проблемы". В Бухаресте, считает Захарова, занимаются плагиатом, и это "подтверждает дефицит у румынских политиков самостоятельного мышления".

Стратегия национальной обороны Румынии была разработана администрацией президента и одобрена на заседании Верховного совета обороны страны. 2 июня ее передали на рассмотрение парламента, который и должен окончательно принять документ. Текст пока не опубликован официально, однако стал известен благодаря утечке в прессу письма президента спикеру палаты депутатов. Россия в этом документе названа угрозой национальной безопасности Румынии, поскольку "укрепление военного потенциала по соседству с Румынией создает серьезные вызовы для национальных стратегических интересов". Это положение раскритиковали некоторые местные наблюдатели.