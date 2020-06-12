Глава Минобороны Литвы назвал присутствие контингента США лучшим средством сдерживания

ВИЛЬНЮС, 12 июня. /ТАСС/. Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис назвал присутствие американских военных в республике лучшим средством сдерживания и предотвращения военных конфликтов.

"Присутствие военных США в Литве, совместные учения военнослужащих Литвы и батальона передовых сил НАТО - это лучшее средство сдерживания в это неспокойное время", - заявил он в пятницу во время церемонии ротации военного контингента США на полигоне в Пабраде.

Командующий военным контингентом США в Литве, полковник-лейтенант Стивен Джонсон в ответ заявил, что "это девятимесячное размещение было бесконечно продуктивным не только в плане укрепления сотрудничества в области безопасности, но и в более широком масштабе".

В октябре 2019 года в Литву был переброшен батальон Вооруженных сил США, в составе которого находились около 500 военнослужащих, 30 танков Abrams и 25 боевых машин пехоты Bradley. Подразделение было размещено на полигоне в Пабраде, в 15 км от белорусской границы. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил тогда, что Минск будет вынужден ответить на размещение войск у границ страны. 22 октября госсекретарь Совбеза Станислав Зась сообщил, что Лукашенко поручил ему и министру обороны страны разработать и представить план мероприятий по адекватному реагированию на действия, связанные с размещением в Литве в непосредственной близости у границы с республикой бронетанковой техники и контингента Вооруженных сил США.

Американские военнослужащие должны были завершить ротацию весной, однако перенесли эту процедуру из-за пандемии коронавируса.

С апреля 2014 года в Литве в течение трех лет в рамках ротации поочередно дислоцировались и участвовали в маневрах воздушно-десантная, бронетанковая и мотопехотная роты ВС США. Прибывшее в октябре 2019 года подразделение также именовали ротационным.