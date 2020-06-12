Полиция в Гонконге применила перцовые баллончики для разгона демонстрантов

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 12 июня. /ТАСС/. Полицейские в Гонконге применили перцовые баллончики для разгона групп антиправительственных демонстрантов, собравшихся в пятницу вечером в ряде районов города. Об этом сообщила газета South China Morning Post .

Уважение к гимну и национальная безопасность. Почему в Гонконге опять протесты?

Сотни манифестантов из числа молодежи вышли на акции протеста в популярных коммерческих районах Козуэй-бэй и Монгкок, а также скопились в крупном торговом центре в отдаленном спальном районе Шатин. Активисты поют агитационную песню "Слава Гонконгу", ставшую своего рода гимном протестного движения, светят фонариками мобильных телефонов. В руках у некоторых видны плакаты с лозунгами идей о "независимости Гонконга".

Полиция предупредила собравшихся об участии в незаконных собраниях и нарушении правил социального дистанцирования. В ряде случаев полицейские использовали для разгона перцовые баллончики, однако крупных беспорядков к этому часу не отмечено. Несколько человек были задержаны.

Нынешняя акция приурочена к годовщине ожесточенных столкновений 12 июня 2019 года у правительственного комплекса в центре Гонконга, когда полиция впервые применила слезоточивый газ для разгона участников массовых протестов.