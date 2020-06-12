НАТО предоставила Украине статус партнера расширенных возможностей

БРЮССЕЛЬ, 12 июня. /ТАСС/. Североатлантический альянс предоставил Украине в пятницу статус партнера с расширенными возможностями. Об этом говорится в заявлении официального представителя НАТО Оаны Лунгеску, распространенном в Брюсселе. В нем подчеркивается, что это статус "не означает никаких решений по вопросу членства в НАТО".

"Это решение признает значительный вклад Украины в миссии НАТО и демонстрирует последовательную приверженность НАТО партнерству [с Украиной], невзирая на пандемию коронавируса", - заявила Лунгеску. Этот статус предоставляет Украине "более широкий доступ к программе альянса по повышению военной совместимости сил, к учениям НАТО, а также расширяет возможности обмена информацией".

"Получение Украиной статуса партнера с расширенными возможностями не означает никаких решений по вопросу членства в НАТО. Страны альянса продолжают поддерживать усилия Украины по проведению реформ, в том числе в секторе обороны и безопасности, включая обеспечение гражданского контроля и гражданского надзора [за военными структурами] и борьбу с коррупцией", - говорится в заявлении.

Украина стала шестой страной - партнером альянса, получившей этот статус наряду со Грузией, Иорданией, Австралией, Финляндией и Швецией.