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Кулеба: статус партнера НАТО с расширенными возможностями укрепит безопасность на Украине

Украина стала шестой страной - партнером альянса, получившей этот статус наряду с Грузией, Иорданией, Австралией, Финляндией и Швецией

КИЕВ, 12 июня. /ТАСС/. Предоставление Североатлантическим альянсом Украине статуса партнера с расширенными возможностями направлено на укрепление безопасности страны. Такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина 24" глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Участие в этой программе это дополнительное укрепление нашей безопасности, потому что теперь наши вооруженные силы могут принимать участие в дополнительные учениях совместно с войсками альянса, а следовательно они будут перенимать самые лучшие практики, будут становиться взаимосовместимыми", - пояснил министр. Он отметил, что это предоставляет Киеву дополнительные возможности для обмена разведывательными данными, и что теперь Украина будет "лучше проинформирована о рисках для своей безопасности".

"Ранее вам давали почитать одну страницу документа, а теперь вам дают почитать весь документ. Есть разница? Очевидно есть. Программа расширенных возможностей - качественно новый уровень взаимодействия между Украиной и НАТО. Наши военные это ощутят, наши разведчики и наши граждане", - добавил Кулеба.

Ранее в пятницу в Брюсселе было распространено заявление официального представителя НАТО Оаны Лунгеску о том, что Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями. Этот статус предоставляет Украине "более широкий доступ к программе альянса по повышению военной совместимости сил, к учениям НАТО, а также расширяет возможности обмена информацией". Между тем, подчеркнули в альянсе, указанный статус " не означает никаких решений по вопросу членства в НАТО".

Украина стала шестой страной - партнером альянса, получившей этот статус наряду с Грузией, Иорданией, Австралией, Финляндией и Швецией.

Теги
УкраинаКулеба, Дмитрий Иванович
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