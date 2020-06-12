Власти Белоруссии объявили о наличии доказательств того, что Бабарико нарушал закон

МИНСК, 12 июня. /ТАСС/. Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля (КГК) Белоруссии располагает убедительными доказательствами причастности экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико к противоправной деятельности. Об этом в пятницу сообщил журналистам председатель КГК Иван Тертель.

"Не могу себе представить, что то, что творилось в банке заместителями, могло быть не известно руководителю. Могу подтвердить, что в настоящее время у нас имеются убедительные доказательства его причастности к данной противоправной деятельности", - приводит его слова агентство БелТА.

Глава КГК подтвердил, что в настоящее время в рамках расследования этого дела задержаны 15 человек. "Это топ-менеджеры, в том числе заместители руководителя банка, руководители разного уровня, а также представители коммерческих структур (в основном бывшие сотрудники банка)", - сказал он. Тертель напомнил, что Департамент финансовых расследований проводил проверочные мероприятия в отношении Белгазпромбанка еще с 2016 года, когда в поле зрения правоохранителей попала группа лиц из числа действующих и бывших топ-менеджеров и работников этого финансового учреждения. В результате проведения проверочных и оперативно-разыскных мероприятий получены "убедительные доказательства того, что вышеуказанные лица причастны к противоправной деятельности масштабного характера". "Фактически на базе банка ими была создана организованная преступная группа, которая осуществляла вывод денежных средств на территории иностранных государств", - проинформировал Тертель.

По его словам, большинство задержанных сотрудничают со следствием, дают признательные показания. "Кроме того, они выдают средства, которые, по их мнению, были получены преступным путем. К примеру, вчера нами во время следственных мероприятий изъято более $4 млн, обнаружены и изъяты ценные бумаги на сумму свыше $500 тыс., обнаружены и приобщены к материалам так называемые дигипассы (инструмент, который позволяет управлять счетами в иностранных банках)", - сказал глава КГК.

Дело Белгазпромбанка

11 июня КГК Белоруссии сообщил, что проводит обыск в Белгазпромбанке. Департамент финансовых расследований КГК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 243 (уклонение от уплаты налогов особо крупном размере) и по части 2 статьи 235 (легализация средств, полученных преступным путем в особо крупном размере). Также было отмечено, что "в качестве подозреваемых по уголовному делу проходят представители коммерческих структур, а также бывшие и действующие работники банковской системы", экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико в настоящее время в рамках расследования уголовного дела "процессуального статуса не имеет". Сам Бабарико, который участвует в избирательной кампании и претендует на пост президента, заявил, что ситуация, сложившаяся вокруг банка, носит заказной политический характер.

Белгазпромбанк действует в Белоруссии с 1990 года. "Газпрому" и Газпромбанку принадлежит по 49,8% его акций. Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. 21 мая начался сбор подписей избирателей для выдвижения кандидатов, который завершится 19 июня. Сбор подписей осуществляют 14 инициативных групп, в том числе представляющая Бабарико. Регистрация кандидатов пройдет с 5 по 14 июля.