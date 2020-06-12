Киев и Париж обсудили подготовку встречи политсоветников "нормандской четверки"

КИЕВ, 12 июня. /ТАСС/. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в пятницу обсудил в Париже с внешнеполитическим советником президента Франции Эмманюэлем Бонном подготовку встречи политсоветников лидеров стран "нормандкой четверки" (Германия, Россия, Украина и Франция). Об этом сказано в сообщении офиса украинского президента.

"Стороны обсудили возможность встречи внешнеполитических советников лидеров стран "нормандской четверки" в ближайшие недели", - отмечается в нем. На переговорах также поднимался вопрос выполнения договоренностей декабрьского саммита лидеров "нормандской четверки" в контексте подготовки к следующей встрече в Берлине. Кроме того, поднимался вопрос подготовки визита президента Франции Эмманюэля Макрона на Украину, который может состояться до конца года.

Украинскую сторону на переговорах возглавил первый заместитель главы делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, вице-премьер Алексей Резников. В нее также вошли министр обороны Андрей Таран, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко , заместитель руководителя офиса президента Игорь Жовква и советник президента Украины Руслан Демченко.

Ранее украинская делегация во главе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой провела переговоры в Берлине, на которых обсуждался вопрос перспективы встречи "четверки". По их итогам Кулеба заявил, что контакты в "нормандском формате" продолжаются и в ближайшее время состоится очередная встреча глав МИД. Однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова позднее сказала, что официальных предложений на сей счет Москве не направляли.

Саммит в "нормандском формате" с участием лидеров Германии, России, Украины и Франции после трехлетнего перерыва прошел 9 декабря 2019 года в Париже. Его участники приняли коммюнике, в котором подчеркивается, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", также они выступили за разведение сил на дополнительных участках линии соприкосновения и поддержали закрепление в украинском законодательстве на постоянной основе "формулы Штайнмайера" - механизма предоставления Донбассу особого статуса. Лидеры стран договорились продолжить дискуссию на высшем уровне в "нормандском формате" уже через четыре месяца в Берлине, а в течение этого времени сделать ряд шагов в направлении политического урегулирования конфликта в Донбассе.

Российская сторона заявляла, что проведение саммита в "нормандском формате" пока не имеет смысла из-за позиции украинских властей.