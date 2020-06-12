Губернатор штата Нью-Йорк подписал законопроекты о реформе полиции

НЬЮ-ЙОРК, 12 июня. /ТАСС/. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо подписал в пятницу законопроекты о реформе полиции в штате после массовых протестов, вспыхнувших после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота).

"Мы должны продемонстрировать всей стране, как следует действовать", - заявил он, указав при этом на необходимость "восстановить доверие между полицией и обществом". "Сейчас такого доверия нет, - продолжал он. - Полиция не имеет возможности эффективно выполнять свои обязанности".

Ранее на этой неделе законодательное собрание штата Нью-Йорк приняло пакет законопроектов, нацеленных на реформу полиции в штате. Один из законопроектов предусматривает тюремное заключение на срок до 15 лет для полицейских в случае, если они применят жесткие удушающие приемы при задержании и это приведет к смерти задержанного. Согласно второму законопроекту, генеральный прокурор штата будет заниматься всеми случаями, когда невооруженные граждане умерли в результате действий полиции. Третий законопроект разрешает раскрывать данные о профессиональной деятельности полицейских, пожарных и тюремных надзирателей без их письменного согласия.

После смерти Флойда во многих штатах США вспыхнули массовые протесты и беспорядки. При его задержании в Миннеаполисе 25 мая полицейские использовали жесткий удушающий прием. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены. В последующие дни им были предъявлены обвинения.