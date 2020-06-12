Госдеп анализирует возможности возобновления выдачи виз за рубежом

ВАШИНГТОН, 12 июня. /ТАСС/. Госдепартамент анализирует возможности возобновления выдачи виз за рубежом, принимая во внимание ситуацию с распространением коронавируса на местах. Об этом заявил в пятницу во время телефонного брифинга помощник госсекретаря по консульским делам Карл Риш.

"В целом в вопросе [возобновления выдачи] виз за рубежом мы продолжаем рассматривать ситуацию, учитывая местную обстановку (с распространением коронавируса в отдельных странах - прим. ТАСС) и другие озабоченности", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. "Я думаю, что через несколько недель будет больше информации на этот счет", - добавил дипломат.

Риш напомнил, что сейчас диппредставительства за рубежом оказывают услуги гражданам США в экстренных ситуациях. "Мы хотим как можно скорее, а также максимально безопасно вернуться к нормальной работе. Продолжим двигаться в данном направлении", - сказал он.

Из-за пандемии коронавируса с 18 марта посольство США в Москве, генконсульство в Екатеринбурге и консульское агентство на Сахалине открыты только для оказания услуг, связанных с экстренными ситуациями. Генконсульство во Владивостоке временно приостановило работу.