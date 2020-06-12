МИД Франции не стал комментировать поездку украинской делегации в Париж

ПАРИЖ, 12 июня. /ТАСС/. Заместитель официального представителя МИД Франции Оливье Говен не стал комментировать итоги поездки в Париж высокопоставленных представителей Киева, подчеркнув ее рабочий характер.

"Эта встреча является частью регулярных двусторонних обменов между Францией и Украиной", - сказал он в пятницу в ходе брифинга, отвечая на вопрос ТАСС о целях визита. Согласно информации из Киева, делегация, в частности, включала вице-премьера Алексея Резникова, руководителей министерств обороны, культуры и информационной политики.

Елисейский дворец пока не ответил на аналогичный вопрос ТАСС. Между тем, по сообщению киевской администрации, участвующий в поездке глава офиса президента Украины Андрей Ермак встречался в Париже с внешнеполитическим советником главы французского государства Эмманюэлем Бонном. Темой беседы, согласно информации из Киева, стала подготовка встречи политических советников лидеров стран "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина и Франция), а также перспективы визита на Украину президента Франции Эмманюэля Макрона.

В начале июня украинская делегация во главе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой провела переговоры в Берлине, на которых обсуждались контакты в "нормандском формате". По их итогам Кулеба заявил, что в ближайшее время состоится очередная встреча глав МИД "четверки". Однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова позднее сказала, что официальных предложений на этот счет Москве не направляли.