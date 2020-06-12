Bloomberg: минюст США опубликует к 19 июня расширенную версию доклада Мюллера по России

ВАШИНГТОН, 12 июня. /ТАСС/. Министерство юстиции США опубликует к 19 июня расширенную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о приписываемых России попытках вмешательства в американские выборы 2016 года. Как сообщило агентство Bloomberg, представители ведомства проинформировали в пятницу федеральный суд столичного округа Колумбия о согласии обнародовать материалы.

В новой версии доклада будет больше информации об экс-советнике президента США Дональда Трампа Роджере Стоуне и его роли в якобы имевшем место вмешательстве в избирательную кампанию. Стоун был приговорен 20 февраля к трем годам и четырем месяцам тюремного заключения за дачу ложных показаний, попытки помешать расследованию со стороны Конгресса США и запугивание свидетеля. Американская неправительственная правозащитная организация "Центр электронной частной информации" (Electronic Privacy Information Center, EPIC) ранее подала иск против Минюста с требованием раскрыть дополнительные данные.

Окружной судья Реджи Уолтон обязал ведомство к 20 июля представить подробности редактирования доклада Мюллера. В марте Уолтон поручил провести независимую проверку того, насколько надлежащим образом Минюст скорректировал материалы спецпрокурора.

Стоун был задержан в городе Форт-Лодердейл (штат Флорида) 25 января прошлого года. Сотрудники спецпрокурора Мюллера, завершившего расследование предполагаемых контактов окружения президента США с россиянами в ходе избирательной кампании 2016 года, обвинили Стоуна в попытке получить у организации WikiLeaks похищенные хакерами материалы, которые могли нанести ущерб сопернице Трампа на выборах - кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году инкриминируют России спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года бывший глава ФБР Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора выигравшего выборы Трампа с РФ. Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период президентской кампании, Москва также называла беспочвенными выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.

Трамп ранее назвал процесс над Стоуном несправедливым. Суд столичного округа отказал экс-советнику в проведении нового разбирательства.