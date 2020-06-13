В Казахстане начинается период выдвижения кандидатов в депутаты Сената

НУР-СУЛТАН, 13 июня. /ТАСС/. Период выдвижения кандидатов на выборах в члены Сената (верхней палаты) парламента Казахстана, которые пройдут 12 августа, начинается в субботу. Как сообщил накануне заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Константин Петров, на этот предвыборной кампании претендентам отводится месяц.

В Сенате Казахстана 49 мест: по два парламентария от каждого из 17 регионов страны - 14 областей, двух городов республиканского значения (Алма-Ата, Шымкент) и столицы, а также 15 законодателей, которые назначаются главой государства с учетом необходимости обеспечения представительства в верхней палате национально-культурных интересов общества. Срок полномочий членов Сената - шесть лет. Половина избираемых сенаторов переизбирается каждые три года, а голосуют за них депутаты маслихатов - местных представительных органов. Так, 15 октября текущего года истекает срок полномочий 17 сенаторов, избранных от регионов.

12 июня президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал указ, согласно которому выборы в Сенат - в связи с истечением в октябре нынешнего года конституционного срока полномочий части депутатов - назначаются на 12 августа. В тот же день состоялось заседание ЦИК, на котором был утвержден календарный план по подготовке и проведению выборов сенаторов.

Как пояснил Константин Петров, выдвижение кандидатов в депутаты начинается со дня, следующего за днем назначения выборов, то есть с 13 июня, и заканчивается в каждом из 17 регионов в 18:00 по местному времени (15:00 мск) 12 июля - за месяц до проведения выборов.

По его словам, выдвижение кандидатов осуществляется на сессиях маслихатов, а также в порядке самовыдвижения. Он уточнил, что регистрация претендентов завершится 23 июля, а предвыборная агитация продлится с 23 июля до 11 августа. Для регистрации в качестве кандидата в члены Сената претенденту необходимо получить поддержку не менее 10% общего числа депутатов всех маслихатов региона. Эта поддержка удостоверяется сбором соответствующего количества подписей депутатов местных представительных органов. При этом итоги выборов сенаторов Центризбирком установит не позднее чем через семь дней со дня проведения голосования.

Предыдущие аналогичные выборы состоялись в Казахстане 28 июня 2017 года. Тогда избирались 16 сенаторов, поскольку статус города республиканского значения был присвоен Шымкенту лишь год спустя.

Кто может стать сенатором

Согласно законодательству, депутатом Сената может быть гражданин Казахстана не моложе 30 лет, имеющий высшее образование и стаж работы не менее пяти лет, а также постоянно проживающий на территории страны последние 10 лет и не менее трех лет в регионе, который он представляет. При этом, чтобы стать сенатором, кандидат должен набрать более 50% голосов общего числа выборщиков.

Финансирование кампании

Секретарь Центральной избирательной комиссии Казахстана Сабила Мустафина сообщила, что на выборы депутатов Сената в республиканском бюджете для ЦИК выделено 254,7 млн тенге (637 тысяч долларов). Как она пояснила, из бюджетных средств будут покрываться расходы на организацию и деятельность избирательных комиссий, командировочные и транспортные расходы депутатов маслихатов, которые являются выборщиками, на полиграфические услуги, необходимые для организации деятельности выборной кампании, а также на услуги по оформлению избирательных участков и на публикации в СМИ.

По ее словам, финансирование будет осуществляться через счета местных исполнительных органов. При этом сумма, которую выделит ЦИК каждому региону, зависит от числа выборщиков и кандидатов в депутаты Сената. Распоряжаться бюджетными средствами, поступающими на эти цели, будет территориальная избирательная комиссия.

Пандемия вносит коррективы

Говоря о приглашении международных наблюдателей, заместитель председателя ЦИК пояснил, что данный вопрос пока находится на стадии обсуждения из-за пандемии COVID-19, которая подразумевает широкий ряд карантинных ограничений, в том числе в сфере авиасообщения с другими странами. Петров также отметил, что приглашение иностранных миссий находится в компетенции Министерства иностранных дел Казахстана.

Комментируя вопрос о приглашении представителей центральных избирательных комиссий других государств, он подчеркнул, что в настоящее время такая возможность не рассматривается.

Ситуация вокруг коронавируса

Режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса продлился в Казахстане с 16 марта по 11 апреля, однако карантинные меры в различных регионах республики по-прежнему сохраняются.

К настоящему времени в стране подтверждены почти 13,9 тысячи случаев инфицирования коронавирусом, более 8,8 тысячи пациентов выздоровели, 70 человек умерли.