Трамп сообщил о переносе своего первого после перерыва предвыборного митинга

ТАСС, 13 июня. Президент США Дональд Трамп сообщил в пятницу о переносе на 20 июня первого после длительного перерыва предвыборного митинга, который должен был состояться 19 июня в Талсе (штат Оклахома).

"Ранее мы запланировали наш митинг в Талсе, штат Оклахома, на 19 июня, это большое дело. Но, к сожалению, он тогда совпал бы с Днем свободы [Juneteenth, праздник, отмечаемый в США 19 июня]. Многие мои друзья и сторонники среди афроамериканцев обратились ко мне с предложением рассмотреть перенос даты из уважения к этому празднику <...> Поэтому я решил перенести наш митинг на субботу, 20 июня, чтобы удовлетворить их запросы", - написал американский лидер на своей странице в Twitter. Он также отметил, что более 200 тыс. человек захотели приобрести билеты на это мероприятие.

В среду Трамп сообщил журналистам о своем намерении возобновить проведение предвыборных митингов. Последний раз подобный митинг проходил в марте, на фоне пандемии они перестали проводиться.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 2 млн случаев заражения новым коронавирусом, умерли свыше 113 тысяч человек.