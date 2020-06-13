Манифестация против полицейского насилия и расизма проходит в Париже

ПАРИЖ, 13 июня. /ТАСС/. Десятки ресторанов и магазинов закрыли двери для посетителей в преддверии манифестации против полицейского насилия и расизма, участники которой собираются на площади Республики в Париже. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Пока на площади находятся лишь несколько сотен человек, некоторые из них носят желтые светоотражающие жилеты, однако большинство пришли в черных футболках. По данным газеты Le Parisien, власти ожидают примерно 10-20 тыс. участников. Сбор назначен на 14:30 (15:30 мск). Организаторы планируют пройти маршем до Парижской национальной оперы по бульвару Сен-Мартен.

Призыв к выходу на улицы французской столицы распространил "Комитет Адама", названный в честь Адамы Траоре - темнокожего француза, который умер спустя два часа после задержания жандармами в июле 2016 года при до сих пор не установленных обстоятельствах. По мнению семьи молодого человека, он умер в результате насилия со стороны жандармов. Они требуют "добиться правды и правосудия для Адамы и всех жертв полиции или жандармерии".

Официально префект полиции Парижа Дидье Лальман в опубликованном в субботу коммюнике заявил, что возможные манифестации с участием более 10 человек в этот день не разрешены. Тем не менее, он призвал все магазины и кафе, расположенные на предполагаемом маршруте демонстрации от площади Республики до здания оперы, не открываться в эту субботу, а также защитить витрины от возможных актов вандализма и закрыть уличные террасы. Лальман также попросил парижские власти ликвидировать на пути следования колонны "все объекты, которые могут быть использованы в качестве оружия", и обезопасить строительные объекты.

Аналогичные протесты запланированы и в других городах Франции, в том числе в Марселе, Лионе, Нанте, Монпелье, Бордо и Сен-Назере. Кроме того, объединенный с представителями движения "желтых жилетов" марш запланирован на воскресенье в Страсбурге.

Акции проходят на фоне продолжающихся в США с начала прошлой недели массовых протестов и беспорядков после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием, после чего Флойд умер.