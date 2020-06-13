Зеленский поручил выяснить причину роста числа зараженных коронавирусом

КИЕВ, 13 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский на селекторном совещании обязал правительство выяснить причину роста количества зараженных коронавирусом в стране и принять решения по сдерживанию пандемии. Об этом в субботу сообщила пресс-служба офиса главы государства.

"Уже третьи сутки у нас значительно выше количество лабораторно подтвержденных случаев заражения. Я просил определить причину и ожидаю от вас прогнозов и решений", - сказал президент. По его словам, "надо тщательно проверять магазины, рынки, общественный транспорт - места, где могут быть скопления людей". "Ответственность за это возложена на учреждения, которые должны обеспечить безопасность, прописанную кабинетом министров", - добавил Зеленский.

По данным президентского офиса, во время совещания министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что беспокойство вызывает повышенное количество госпитализированных с признаками коронавирусной инфекции и пневмоний. "Причины для паники нет, но есть "звоночки", которые требуют реакции", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль и предложил определиться с моделью усиления контроля мероприятий адаптивного карантина.

Ранее в субботу на брифинге глава Минздрава не исключил введения в стране дополнительных ограничений в случае дальнейшего роста числа инфицированных коронавирусом.

По официальным данным, за прошедшие сутки на Украине зафиксировали рекордные 753 случая заражения коронавирусом. Перед этим в пятницу Минздрав сообщал об обнаружении коронавируса за предыдущие сутки у 683 человек. На тот момент это был самый высокий суточный показатель выявления новых случаев с начала эпидемии. Всего в стране насчитывается 15 650 человек, являющихся носителями коронавируса, что на 334 больше, чем сутками ранее. Общее число заразившихся с начала пандемии в стране достигло 30 506.

Первый случай коронавируса на Украине был обнаружен 3 марта в Черновицкой области. С 17 марта в стране введен карантин. С 22 мая по 22 июня по решению правительства на Украине действует адаптивный карантин, когда местные власти могут самостоятельно принимать решения о снятии или продлении тех или иных ограничительных мер. На Украине в рамках ослабления карантина уже был запущен общественный транспорт, а с 5 июня возобновилось внутреннее авиационное пассажирское сообщение.