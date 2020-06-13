В Молдавии военных привлекут к поддержанию порядка из-за роста заражений коронавирусом

"Принимая во внимание ход и тенденции развития эпидемиологической ситуации с распространением вируса COVID-19 в стране, идя навстречу обращению Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью, я подписал указ, дающий право привлекать национальную армию для оказания необходимой поддержки правоохранительным органам", - написал Додон на своей странице в Facebook.

В четверг суточный прирост числа заражений коронавирусом в Молдавии увеличился в два раза, до 406 человек, в пятницу было зарегистрировано 366 инфицированных, а общее число заражений достигло 11 093. В связи с этим премьер-министр Ион Кику отдал распоряжение полиции усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Было также принято решение вернуть госслужащих на удаленный режим работы.

Молдавские эпидемиологи связывают рост заболеваемости со снятием ограничительных мер в мае. При этом они заверяют, что ситуация находится под контролем. Возвращаться к запретительным мерам власти пока не планируют.

На сегодняшний день в республике разрешены прогулки на свежем воздухе, открыты рынки, торговые центры и магазины. С 15 июня в стране откроются рестораны, будет снят запрет на международное авиасообщение, а границы для иностранцев планируется открыть после 30 июня. Правительство объясняет послабления прежде всего экономической целесообразностью.