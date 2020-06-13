Сестра Ким Чен Ына заявила, что КНДР предпримет "следующий шаг" в отношении Сеула

ТАСС, 13 июня. Первый заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон, являющаяся младшей сестрой лидера КНДР Ким Чен Ына, заявила, что Пхеньян в ближайшее время намерен предпринять "следующий шаг" в отношении южнокорейской стороны. Об этом в субботу сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Я думаю, что, безусловно, пришло время прервать отношения с южнокорейской стороной. Мы в скором времени предпримем следующий шаг [в отношении Сеула], - приводит ее слова ЦТАК. - Я, пользуясь властью, данной мне верховным руководителем, нашей партией и страной, отдала распоряжение отделу по делам взаимодействия с врагом решительно предпринять следующий шаг".

Ким Ё Чжон также отметила, что принятие решений относительно последующих действий, которые Пхеньян будет предпринимать в отношении Сеула, "будет возложено на Генеральный штаб Корейской народной армии".

Ранее ЦТАК опубликовало заявление заведующего отделом Единого фронта ЦК ТПК Чжан Гым Чхоля, в котором говорилось, что КНДР утратила доверие к властям Республики Корея и предупредила Сеул о "прискорбных и мучительных временах" в связи с конфликтом вокруг распространения южнокорейской стороной агитационных листовок.

КНДР с 9 июня заблокировала все линии связи с Южной Кореей в ответ на отправку южнокорейской стороной на Север агитационных листовок. В частности, были отключены все телефоны в постоянном межкорейском офисе связи, включая коммуникационный канал между военными Севера и Юга, а также горячую линию руководства двух стран, соединявшую здание ЦК ТПК и резиденцию президента Республики Корея.