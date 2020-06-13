Глава британского МИД считает, что МУС должен работать независимо, не опасаясь санкций

ТАСС, 13 июня. Международный уголовный суд (МУС) должен иметь возможность работать независимо, не опасаясь возможного введения санкций. Такое мнение выразил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в связи с подписанием президентом США Дональдом Трампом указа, касающегося рестрикций в отношении сотрудников МУС.

"Мы продолжим поддерживать положительные реформы суда, направленные на увеличение эффективности его работы, - приводит в субботу агентство Reuters слова главы британского внешнеполитического ведомства. - Сотрудники МУС должны иметь возможность выполнять свои обязанности независимо и беспристрастно, а также не должны находиться под страхом санкций".

"Великобритания решительно поддерживает Международный уголовный суд в его борьбе с безнаказанностью [при принятии решений] по страшнейшим международным преступлениям", - добавил Рааб.

Трамп ранее подписал указ, позволяющий вводить экономические санкции против сотрудников суда, решившего провести расследования в отношении возможных преступлений, совершенных в Афганистане в том числе американскими военнослужащими.