Украина не будет ужесточать карантин из-за роста заражаемости коронавирусом

КИЕВ, 13 июня. /ТАСС/. Правительство Украины не намерено ужесточать ограничительные меры на фоне роста числа заражений коронавирусом. Об этом заявил в субботу на брифинге заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Мы не рассматриваем вопрос сиюминутного возвращения к более жестким мерам, поскольку на территории Украины работает адаптивный карантин", - сказал он.

При этом, по словам Ляшко, в областях, где в течение трех дней подряд наблюдаются признаки усиления эпидемии, местные органы власти должны принять соответствующие меры для борьбы с распространением вируса.

На селекторном совещании в субботу президент Украины Владимир Зеленский обязал правительство выяснить причину роста количества зараженных коронавирусом в стране и принять решения по сдерживанию пандемии.

По последним данным Минздрава, число выявленных случаев коронавируса на Украине составляет 30 506, умерли 880 человек. В субботу было зафиксировано наибольшее число выявленных случаев заболевания за все время пандемии - 753. Ранее министр здравоохранения Максим Степанов не исключил введения в стране дополнительных ограничений в случае дальнейшего роста числа инфицированных коронавирусом.

Первый случай коронавируса на Украине был обнаружен 3 марта в Черновицкой области. С 17 марта в стране введен карантин. С 22 мая по 22 июня по решению правительства на Украине действует адаптивный карантин, когда местные власти могут самостоятельно принимать решения о снятии или продлении тех или иных ограничительных мер. На Украине в рамках ослабления карантина уже был запущен общественный транспорт, а с 5 июня возобновилось внутреннее авиационное пассажирское сообщение.