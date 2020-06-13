Саудовская ПВО перехватила выпущенную хуситами баллистическую ракету

ТАСС, 13 июня. Силы противовоздушной обороны (ПВО) Саудовской Аравии сбили в субботу баллистическую ракету, запущенную сторонниками йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) по объектам саудовского приграничного города Наджран, есть пострадавшие. Об этом, как передает Саудовское агентство печати, говорится в заявлении официального представителя аравийской коалиции под руководством Эр-Рияда полковника Турки аль-Малики.

По его данным, силы аравийской коалиции утром в субботу успешно перехватили и уничтожили баллистическую ракету, запущенную хуситами с территории йеменской провинции Саада, граничащей с Саудовской Аравией.

"Мирные жители получили небольшие ранения в результате попадания обломков перехваченной баллистической ракеты", - добавил аль-Малики.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло после вторжения в страну в марте 2015 года коалиции под руководством Саудовской Аравии. Операцию против установивших контроль над значительной частью Йемена мятежников поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ. К ним присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.