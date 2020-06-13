В Париже произошли столкновения между жандармами и участниками манифестации против расизма

ПАРИЖ, 13 июня. /ТАСС/. Участники манифестации против расизма и насилия со стороны полиции бросили несколько петард в стражей порядка, охраняющих периметр площади Республики во французской столице, где собралось большое количество протестующих. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Инцидент произошел на въезде на улицу Тампль, где жандармерия выставила металлические ограждения. Участники манифестации выражали недовольство в связи с решением префектуры полиции запретить проведение марша до Парижской национальной оперы. Согласно сообщению на странице полицейского ведомства в Twitter, "все желающие могут покинуть площадь по любым направлениям, кроме бульвара Сен-Мартен и улицы Тампль". В ходе стычки с протестующими стражи порядка были вынуждены применить слезоточивый газ.

Несмотря на агрессивное поведение некоторых демонстрантов, информации о задержании кого-либо по итогам скоротечного инцидента не поступало. В то же время телеканал LCI сообщает, что около 10 человек были задержаны неподалеку от площади Республики. По предварительным данным, речь идет об активистах радикальной группировки Generation Identitaire, которые развернули на крыше одного из домов транспарант с призывом к "справедливости для жертв расизма против белых" и хештегом "жизни белых имеют значение". Жители верхних этажей оборвали часть плаката под одобрительный гул толпы, а позже на крыше произошла потасовка между правыми активистами и, предположительно, представителями антифашистской группировки.

Организаторы манифестации в лице организации "Комитет Адама" выразили непонимание в связи с решением полиции запретить марш и применить спецсредства, после чего объявили о проведении простого митинга без шествия. Их комитет назван в честь Адамы Траоре - темнокожего француза, который умер спустя два часа после задержания жандармами в июле 2016 года при до сих пор не установленных обстоятельствах. По мнению семьи молодого человека, он умер в результате насилия со стороны жандармов. Они требуют "добиться правды и правосудия для Адамы и всех жертв полиции или жандармерии".

Официальных данных о количестве манифестантов нет. Несмотря на то, что часть участников предпочли уйти с площади спустя час после того, как должен был начаться марш, большинство собравшихся занимают значительную часть территории площади. Телеканал BFM сообщал о 6 тыс. манифестантов со ссылкой на источник в полиции. Газета Le Parisien написала о 10 тыс. протестующих. В свою очередь корреспондент газеты Le Figaro, ссылаясь на несколько источников в правоохранительных органах, заявил, что на площади собрались 20 тыс. человек.