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В МИД Индии назвали необоснованным решение Непала включить в карту страны индийские районы

В ведомстве добавили, что подобное изменение карты нарушает понимание о проведении переговоров по нерешенным пограничным вопросам

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 июня. /ТАСС/. Индия считает, что решение нижней палаты парламента Непала об изменении карты страны и включении в нее индийских территорий не имеет никаких оснований. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД Индии Анурага Шриваставы, размещенном на официальном сайте ведомства.

"Это искусственное расширение претензий не основано на исторических фактах или доказательствах и не является обоснованным. Оно также нарушает наше понимание о проведении переговоров по нерешенным пограничным вопросам", - подчеркнул Шривастава.

Реакция индийского внешнеполитического ведомства появилась после того, как Палата представителей парламента Непала проголосовала за внесение поправки в конституцию, предусматривающей обновление карты страны и включение в нее районов Липулех, Калапани и Лимпиядхура, которые в настоящее время относятся к индийскому штату Уттаракханд. Решение также предусматривает изменения в изображении Непала на гербе страны.

Теперь, когда это решение одобрено нижней палатой непальского парламента, оно будет направлено в верхнюю палату, Национальное собрание, где тоже пройдет голосование.

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