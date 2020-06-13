СМИ: базу с военнослужащими США обстреляли под Багдадом

КАИР, 13 июня. /ТАСС/. Расположенная на севере Багдада в районе Эт-Таджи военная база, на которой находятся американские военнослужащие, подверглась в субботу ракетному обстрелу. Об этом сообщает телеканал Al Sumaria со ссылкой источник в силовых структурах республики.

По его данным, по лагерю неизвестными была выпущена одна ракета, которая упала на прилегающей к нему территории. "До сих пор не ясно, есть ли пострадавшие или материальный ущерб", - указал источник.

Ранее Эт-Таджи, где, кроме американцев, расквартированы военнослужащие других стран из так называемой международной антитеррористической коалиции, неоднократно подвергалась ракетным ударам. Военнослужащие США становились целью подобных атак и на других иракских объектах, где они базируются. Кроме того, периодически происходят обстрелы "зеленой зоны" Багдада, в первую очередь расположенное там американское посольство.

В Вашингтоне считают, что за этими атаками стоят действующие в Ираке шиитские проиранские группировки.