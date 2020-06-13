Госсовет Франции допустил проведение манифестаций в обход санитарных ограничений

ПАРИЖ, 13 июня. /ТАСС/. Государственный совет Франции постановил не применять ограничения на собрания свыше 10 человек для публичных демонстраций при условии соблюдения санитарных требований. Об этом говорится в заявлении высшего консультативного органа французского правительства, распространенном в субботу.

"В рамках режима чрезвычайного санитарного положения, введенного из-за эпидемии COVID-19, декрет от 31 мая 2020 года запрещает любые собрания, встречи и коллективную деятельность в общественных местах с участием более 10 человек <...> Поскольку свобода проведения манифестаций является одной из основных свобод , судья [Госсовета] пришел к выводу, что, за исключением особых обстоятельств, запрет на проведение демонстраций в общественных местах оправдан лишь когда нет возможности обеспечить соблюдение профилактических мер, или когда мероприятие может привлечь более 5 тыс. человек", - гласит коммюнике.

В этой связи Госсовет приостановил действие упомянутого положения правительственного декрета от 31 мая, однако уточнил, что любые демонстрации должны предварительно согласовываться с местными властями.

Вердикт в разгар манифестаций

Решение было принято на фоне массовых демонстраций, проходящих на территории страны. Их участники выступают против расизма и насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов, а также выражают солидарность с протестующими в США, где поводом для демонстраций стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда в ходе полицейского задержания.

Большое количество протестующих во Франции также требует добиться справедливости для своего соотечественника Адамы Траоре, который умер в 2016 году через пару часов после того, как его задержали сотрудники жандармерии.

Самые массовые акции

Самая крупная акция прошла в Париже. По данным столичной префектуры, в ней приняли участие около 15 тыс. человек.

После запрета на выход колонны с площади Республики, где была объявлен сбор, обстановка резко накалилась, а мелкие стычки с жандармами переросли в серьезные беспорядки, для подавления которых правоохранители применяли слезоточивый газ, особенно агрессивных манифестантов разгоняли отряды, вооруженные щитами и дубинками. К 19:00 по местному времени (20:00 мск) практически все участники покинули площадь, префектура отчиталась о задержании 26 человек.

Аналогичные протесты с меньшим количеством участников (максимум 2 тыс. человек) прошли и в других городах Франции, в том числе в Марселе, Лионе, Нанте, Монпелье, Бордо и Сен-Назере. Несмотря на в целом спокойный характер акций, в Лилле агрессивные демонстранты все же вступили в столкновение с полицией, стражи порядка применили против них гранаты со слезоточивым газом.

В Марселе же акция только началась и пока проходит спокойно, несмотря на использование участниками пиротехники и оскорбительные выкрики в адрес сотрудников правоохранительных органов.