В Атланте во время протестов начался пожар в здании

НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /ТАСС/. Пожар в здании ресторана начался во время массовых протестов, которые проходят в эти минуты в городе Атланта (штат Джорджия) в свете того, что темнокожий местный житель Рейшард Брукс был ранен при задержании и умер в больнице. Трансляцию с места событий ведут центральные телеканалы.

Огнем охвачено здание ресторана быстрого питания Wendy's, рядом с которым в пятницу вечером был ранен Брукс. Сотрудники службы пожарной охраны не могут начать тушение из-за того, что сотни демонстрантов находятся на проезжей части. Горит также растительность рядом со зданием.

Протестующие перекрыли несколько автомагистралей в центре города. Они связывают Джорджию с соседними штатами. Сотрудники полиции ранее применили при разгоне протестующих слезоточивый газ.

По данным властей штата, в пятницу вечером стражи порядка попытались задержать Брукса, который находился в автомобиле у ресторана Wendy's в нетрезвом виде. Афроамериканец оказал сопротивление. Полицейские попытались применить электрошокер, однако Бруксу удалось отнять его. Убегая, он, предположительно, попытался применить электрошокер против стражей порядка. После этого один из полицейских выстрелил в афроамериканца несколько раз. Брукс был госпитализирован, врачам не удалось спасти его жизнь. В свете произошедшего начальник полиции города Эрика Шилдс ушла в отставку.

В конце мая в ряде американских штатов начались акции протеста, во время которых имели место столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма. Поводом для этого стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Стражи порядка использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице.