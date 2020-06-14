Сеул призвал Пхеньян к соблюдению межкорейских соглашений

ТАСС, 14 июня. Южная Корея призвала КНДР к выполнению военного соглашения между двумя странами, отметив готовность отреагировать на любую ситуацию, связанную с КНДР. Соответствующее заявление сделало Минобороны Республики Корея в воскресенье - на следующий день после того, как первый заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон (младшая сестра лидера КНДР Ким Чен Ына) заявила, что Пхеньян в ближайшее время намерен предпринять "следующий шаг" в отношении южнокорейской стороны.

"Министерство обороны серьезно относится к настоящей ситуации и пристально следит за действиями северокорейской армии", - цитирует сообщение оборонного ведомства агентство Yonhap.

По его информации, необходимость соблюдения заключенных странами договоренностей подчеркнуло и министерство объединения. В воскресенье высшие должностные лица Южной Кореи, ответственные за вопросы безопасности, провели экстренную встречу для обсуждения угроз со стороны Пхеньяна.

КНДР с 9 июня заблокировала все линии связи с Южной Кореей в ответ на отправку южнокорейской стороной на Север агитационных листовок. В частности, были отключены все телефоны в постоянном межкорейском офисе связи, включая коммуникационный канал между военными Севера и Юга, а также горячую линию руководства двух стран, соединявшую здание ЦК ТПК и резиденцию президента Республики Корея Мун Чжэ Ина.

27 апреля 2018 года Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин по итогам саммита в Пханмунджоме подписали совместную декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова. В частности, в ней были провозглашены цель полной денуклеаризации полуострова, твердое намерение двух стран подписать мирный договор, дальнейшее развитие сотрудничества в гуманитарной сфере. Эти намерения были подтверждены на саммите в Пхеньяне в сентябре того же года, однако до сих пор в значительной степени так и не были реализованы.

Соглашение от 19 сентября 2018 года, подписанное министрами обороны двух Корей, предусматривает меры по снижению напряженности и рисков военных столкновений. В частности, стороны договорились о создании в приграничных районах зоны, свободной от военных учений и артиллерийских стрельб.