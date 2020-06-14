Молдавские военные отправились в Москву для подготовки к участию в параде

КИШИНЕВ, 14 июня. /ТАСС/. Группа молдавских военных отправилась на транспортном самолете России в Москву для подготовки к участию в параде Победы 24 июня. Об этом сообщил президент республики Игорь Додон на своей странице в Facebook в воскресенье.

"В Международном аэропорту Кишинева состоялась церемония проводов группы Роты почетного караула в Москву. 75 военнослужащих элитного подразделения Национальной армии Республики Молдова примут участие в военном параде, который состоится на Красной площади 24 июня в честь 75-летия Победы над фашистской Германией", - написал президент.

"У 23 из 75 военных деды сражались на полях Великой Отечественной войны, поэтому участие Молдовы в торжественных мероприятиях - это не просто проявление солидарности со странами, у которых с нами общая история, но и прямая связь поколений, сохранение памяти о героизме наших предков", - отметил глава Молдавии. Ранее он сообщил, что также принял приглашение президента России Владимира Путина и будет присутствовать на торжествах в Москве 24 июня.