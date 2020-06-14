Лидер оппозиции Армении Царукян назвал обыски в своем доме политически мотивированными

ЕРЕВАН, 14 июня. /ТАСС/. Лидер оппозиционной парламентской фракции "Процветающая Армения", бизнесмен Гагик Царукян считает, что обыски, проводимые стражами правопорядка в его особняке в воскресенье утром, имеют политическую почву.

"Конечно, это политическое преследование. Я же заявил, что они [правительство] не справляются с ситуацией. Сейчас пандемия бушует в стране, через три месяца будет голод. Но я не поверну назад", - заявил Царукян журналистам.

По словам Царукяна, его позвали на допрос в Службу национальной безопасности (СНБ) страны. "Я сейчас еду на допрос, даже не знаю - на какие вопросы я должен ответить. Хотят меня шантажировать, внушить страх, ничего не выйдет", - добавил он.

В воскресенье СНБ Армении заявила, что раскрыла случаи нарушений на $60 млн, связанных с бизнесом Царукяна. В ответ пресс-секретарь лидера партии "Процветающая Армения" Света Тоноян заявила, что Царукян передал свои компании в доверительное управление и сам не занимается бизнесом.

В начале июня лидер оппозиции заявил, что правительство премьер-министра Никола Пашиняна не справляется с проблемами в стране и должно уйти в отставку.

Партия "Процветающая Армения" имеет вторую по величине крупную фракцию в парламенте Армении. Бизнесмен Царукян основал ее в 2006 году.