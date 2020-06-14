Израиль начинает шаги по созданию поселения в честь Трампа на Голанах

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июня. /ТАСС/. Израиль с 14 июня начинает реализацию "практических шагов" по созданию поселения в честь президента США Дональда Трампа на Голанских высотах. Об этом сообщил в воскресенье на еженедельном заседании правительства еврейского государства премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

"Сегодня мы начнем практические шаги по созданию поселения Рамат-Трамп на Голанских высотах, суверенитет Израиля над которыми был признан президентом Трампом", - распространила высказывания премьера его канцелярия. В мае 2019 года Нетаньяху сообщил о выделении места на Голанах для поселения в честь американского президента, а 16 июня того же года в ходе специального выездного заседания переходного правительства открыл там табличку с названием "Рамат-Трамп".

Трамп 25 марта 2019 года в Вашингтоне в рамках переговоров с Нетаньяху подписал прокламацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Против таких односторонних действий высказались не только Сирия и другие страны арабского и исламского мира, но и Россия, а также ключевые европейские державы и союзники США, включая Германию и Францию. Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны в 1967 году, в 1981 году израильский парламент принял "Закон о Голанских высотах", в котором в одностороннем порядке был провозглашен суверенитет еврейского государства над этой территорией. Эта аннексия была признана недействительной резолюцией 497 Совета Безопасности ООН 17 декабря 1981 года.

Нетаньяху пообещал вынести на утверждение кабмина еврейского государства вопрос о создании нового населенного пункта в благодарность Трампу на занятых Израилем Голанских высотах еще 23 апреля 2019 года, но он не смог сформировать правительство по итогам состоявшихся 9 апреля 2019 года выборов, после чего было проведено два раунда перевыборов - 17 сентября 2019 года и 2 марта 2020 года.

По результатам вторых повторных выборов Нетаньяху смог сформировать новое правительство только в мае 2020 года, а до этого он возглавлял переходный кабмин, в компетенцию которого не входило утверждение новых поселений, отмечает газета Haaretz.