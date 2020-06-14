{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Папа Римский призвал к прекращению насилия в Ливии

Понтифик указал на необходимость возобновления процесса поиска путей, которые "приведут к миру, стабильности и единству в стране"

ВАТИКАН, 14 июня. Папа Римский Франциск призвал всех политических и военных лидеров найти пути к прекращению военных действий в Ливии. С таким заявлением глава Римско-католической церкви выступил в ходе традиционной воскресной проповеди.

На эту тему
Наследство Каддафи: как иностранцы пробуют помирить Ливию

"Я с большой тревогой слежу за драматической ситуацией в Ливии. <...> Я настоятельно призываю международные организации и тех, кто выполняет военные и политические обязанности, возобновить процесс поиска путей к прекращению насилия, которые приведут к миру, стабильности и единству в стране", - сказал понтифик.

Папа Римский также подчеркнул, что глобальная ситуация в сфере здравоохранения, сложившаяся на фоне пандемии нового коронавируса, усугубляет и без того тяжелые условия жизни ливийских мигрантов, беженцев и переселенцев, "Я призываю международное сообщество учесть их бедственное положение и обеспечить им необходимую защиту, достойные условия [жизни] и преисполненное надеждой будущее", - добавил он.

В конце мая Папа Римский Франциск возобновил свои воскресные проповеди из окна Апостольского дворца, обращаясь к верующим, которые после послабления карантина начали опять собираться на площади Святого Петра.

Теги
Франциск (Папа Римский)ВатиканЛивия
Источник сообщил, что ливийская армия стягивает подкрепления к Сирту
ЛНА фельдмаршала Халифы Хафтара готова к любому развитию событий вокруг удерживаемого ею стратегически важного города, отметил собеседник ТАСС
Читать полностью