Лидера оппозиционной партии Армении обвинили в незаконном приобретении земли

ЕРЕВАН, 14 июня. /ТАСС/. Лидер оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян обвиняется в незаконном приобретении земельных участков. Сообщение об этом в воскресенье опубликовано на сайте Службы национальной безопасности Армении (СНБ).

"В СНБ Армении возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения земельных участков в селе Ариндж Котайкской области Армении. Группа лиц по предварительному сговору организовала процесс передачи 7,5 гектаров земли сельскохозяйственного назначения компании "Фирма Нью". На этой территории началась незаконная застройка, после чего земля была передана в распоряжение компании без уведомления об этом Котайкского отделения кадастра. Таким образом, земля использовалась не по назначению. Государству нанесен ущерб в размере 342 млн драмов (около $685)", - говорится в сообщении.

В данный момент Гагик Царукян находится на допросе в СНБ, а его сторонники проводят демонстрацию протеста у здания службы. Множество демонстрантов доставлены в полицейские участки.

В воскресенье утром представители СНБ провели обыски в особняке Царукяна и в офисах партии "Процветающая Армения" в регионах. Сам оппозиционер заявил журналистам, что считает обыски политически мотивированными. Затем СНБ Армении сообщила о нарушениях в сфере игорного бизнеса страны на 29 млрд драмов (около $60 млн) в компаниях, принадлежащих Царукяну.

5 июня на экстренном заседании политсовета партии "Процветающая Армения" Царукян заявил, что правительство республики не справляется с возложенными на него обязанностями, не выполняет своих предвыборных обещаний. По его мнению, кабмин в его нынешнем составе не способен осуществить революционные изменения из-за отсутствия управленческого опыта. Лидер оппозиции считает, что для реализации реформ необходима полная смена правительства.