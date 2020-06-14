СМИ: Кабул передал "Талибану" предложения по повестке дня межафганских переговоров

ТАСС, 14 июня. Афганские власти передали представителям радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) предложения по повестке дня предстоящих межафганских переговоров о мире. Об этом, как передал в воскресенье афганский телеканал Ariana News, заявил официальный представитель Национального совета безопасности Афганистана Джавид Фейсал.

По его словам, Национальный совет безопасности "обсудил повестку дня [межафганских] переговоров и предложил ее "Талибану".

Фейсал добавил, что правительство ждет ответа талибов, чтобы приступить к переговорам. Вместе с тем, по мнению официального представителя Национального совета безопасности, "Талибан" "препятствует прогрессу в диалоге, так как представители радикального движения еще не ответили на предложения официальных властей".

Несколько часов назад власти Афганистана заявили о готовности к проведению начального этапа переговоров с "Талибан" в Катаре. Как отметил представитель администрации президента Афганистана, афганское правительство "приняло [идею] проведения в Катаре предварительных межафганских переговоров". Однако, по его словам, пока "нет никакого соглашения о том, что основная часть межафганского диалога состоится именно в Катаре". Дата начала переговоров пока также не известна.

29 февраля в столице Катара Дохе было подписано мирное соглашение между США и талибами. Оговаривалось, что в рамках мер по укреплению доверия к моменту запуска межафганских переговоров должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников движения и до 1 тыс. человек, удерживаемых радикалами.

К настоящему времени власти в Кабуле выпустили на свободу до 3 тыс. сторонников "Талибана". Радикальное движение утверждает, что освободило из плена около 500 сотрудников афганских сил безопасности и военнослужащих армии Афганистана.