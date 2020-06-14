В Киеве рассказали о "наступательной дипломатии" для урегулирования в Донбассе

КИЕВ, 14 июня. /ТАСС/. Украина активно использует "наступательную дипломатию", что подтверждают визиты ее делегаций в Берлин и Париж, для придания импульса переговорам в "нормандском формате". Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в опубликованном в воскресенье интервью агентству Укринформ.

Он напомнил, что украинская делегация на переговорах в Берлине 2 июня и 12 июня в Париже пыталась продемонстрировать коллегам заинтересованность в желании активизировать процесс урегулирования в Донбассе. "Сейчас наша принципиальная позиция <...> - наступательная активная дипломатия, идеи, инициативы, предложения. Это, по нашему мнению, единственный способ создать такую ситуацию, когда Россия, в конце концов, будет вынуждена идти на конструктив, потому что она тоже действует не в изоляции, и ее аргументы о том, что Украина является неконструктивной, не стремится к урегулированию и нарушает "Минск", выглядят просто абсурдно. Не сами по себе, а на фоне того, как мы действуем, - считает он. - Все наши партнеры это видят и признают, что мы реально инициативные, конструктивные, хотим искать решение, и этим у России выбивается из рук аргумент об, условно говоря, плохой Украине".

В качестве примеров "наступательной дипломатии" Кулеба назвал проведение переговоров контактной группы в режиме видеоконференций в условиях эпидемии, а также расширение состава украинской делегации членами правительства и так называемыми представителями Донбасса, которыми оказались несколько человек, покинувших регион в 2014 году.

В то же время Кулеба выразил скепсис в отношении переговоров в формате контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. "Я бы сказал, "Минск" не умер, но Украина держит его на немецко-французском аппарате искусственной вентиляции легких", - заявил он. Министр также сообщил о готовности взаимодействовать с Россией в любом формате и настрое на встречу министров иностранных дел стран "нормандской четверки". "Мы ищем дату, и, убежден, мы ее найдем. Я открыт для общения с [министром иностранных дел России] Сергеем Лавровым", - добавил Кулеба.

Украинская делегация во главе с Кулебой 2 июня провела переговоры в Берлине, на которых обсуждался вопрос перспективы встречи "нормандской четверки". По их итогам он заявил, что в ближайшее время состоится очередная встреча глав МИД "нормандского формата". Однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова позднее сказала, что официальных предложений на сей счет Москве не направляли. Позднее, 12 июня, глава офиса президента Украины Андрей Ермак посетил Париж, где обсудил с внешнеполитическим советником президента Франции Эмманюэлем Бонном подготовку встречи политсоветников лидеров стран "нормандкой четверки".