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Пандемия коронавируса нового типа

Египет откроет авиасообщения в полном объеме с 1 июля

Решение касается не только курортных зон, но также Каира и аэропорта Бург эль-Араб под Александрией

КАИР, 14 июня. /ТАСС/. Египет открывает авиасообщение в полном объеме с 1 июля. Об этом сообщил в воскресенье на пресс-конференции в Каире министр гражданской авиации страны Мухаммед Манар Инаба.

"Возобновление воздушного движения через все аэропорты Египта начнется с 1 июля", - сказал он. Это решение касается не только курортных зон, но также Каира и аэропорта Бург эль-Араб под Александрией.

11 июня египетское правительство объявило об открытии с 1 июля авиасообщения с провинциями, в наименьшей степени затронутыми новым коронавирусом.

"Принято решение открыть с начала июля въездной [иностранный] туризм и авиасообщение с туристическими провинциями, в наименьшей степени пострадавшими от вируса", - пояснил официальный представитель египетского правительства Надер Саад. В первую очередь это касается курортов Южного Синая, провинций Красное море и Матрух (Средиземное море). При этом в Египетской холдинговой компании по управлению аэропортами и организации воздушного движения страны тогда пояснили, что решение кабмина не затрагивает Каирский международный аэропорт, который пока останется закрытым.

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ЕгипетПандемия коронавируса нового типа
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