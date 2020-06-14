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Французы смогут совершать поездки в страны ЕС с 15 июня

Путешествовать в другие государства с нормализованной эпидемиологической ситуацией жители республики смогут с 1 июля, добавил президент Франции Эмманюэль Макрон

ПАРИЖ, 14 июня. /ТАСС/. Граждане Франции смогут свободно совершать поездки по странам ЕС с 15 июня, путешествовать в другие государства с нормализованной эпидемиологической ситуацией - с 1 июля. Об этом в воскресенье заявил президент Франции Эмманюэль Макрон во время телевизионного обращения к нации.

"С понедельника французы смогут свободно путешествовать в страны Евросоюза, - отметил он. - В другие страны за пределами Европы с нормализованной эпидемиологической ситуацией - с 1 июля".

Франция закрыла свои границы с 17 марта в связи с распространением коронавируса.

Теги
ФранцияМакрон, Эмманюэль
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