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Второй тур муниципальных выборов пройдет во Франции 28 июня

Он должен был состояться 22 марта, однако его отложили на более поздний срок из-за распространения коронавируса

ПАРИЖ, 14 июня. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил проведение второго тура муниципальных выборов в республике 28 июня. Соответствующее заявление глава государства сделал в воскресенье во время телевизионного обращения к нации.

"Второй тур муниципальных выборов состоится 28 июня", - отметил он.

Первый тур муниципальных выборов прошел во Франции 15 марта. Второй тур должен был состояться 22 марта, однако в итоге его отложили на более поздний срок из-за распространения коронавируса. Ранее власти также предупредили, что второй тур выборов может быть проведен 28 июня только при благополучном развитии эпидемиологической ситуации.

Теги
ФранцияМакрон, Эмманюэль
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