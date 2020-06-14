"Хватить шастать". СМИ уличили мэра Киева Виталия Кличко в нарушении карантина

КИЕВ, 14 июня. /ТАСС/. Мэр Киева Виталий Кличко был замечен в ресторане украинской столицы после 22:00, что считается нарушением ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавируса. Об этом в воскресенье сообщают украинские СМИ и местные журналисты в социальных сетях.

"На Воздвиженке (район Киева - прим. ТАСС) жители заметили Виталия Кличко, который нарушал карантинный режим, введенный в Киеве. Кличко ужинал в ресторане "Охота на овец" в компании мужчины и двух девушек после 22:00", - написал в своем Telegram-канале известный украинский журналист Тарас Березовец. Он напомнил, что ресторан, согласно действующим ограничительным мерам, после 22:00 должен быть закрыт.

Березовец и некоторые другие украинские журналисты и электронные СМИ обнародовали фотографии, на которых видно, что человек, похожий на Виталия Кличко, сидит в темное время суток на веранде ресторана в компании мужчины и двух женщин.

Виталий Кличко в будние дни проводит обязательные брифинги, в которых рассказывает о ситуации с распространением коронавируса в столице. Каждый раз он подчеркивает, что Киев находится среди лидеров по темпам заражения, и призывает людей соблюдать карантин. Киев входит в число регионов Украины, в которых приостановлено ослабление ограничительных мер из-за высоких показателей заболеваемости, в частности, в городе было принято решение не возобновлять полноценную работу ресторанов и кафе. Как заметил корреспондент ТАСС, на улицах украинской столицы висят билборды с изображением мэра, на котором он в маске с надписью "Хватить шастать". А 12 июня Кличко заявил, что обратился в правоохранительные органы с требованием более строго контролировать соблюдение ограничительных мер в городе.

Ранее в воскресенье Кличко в своем Telegram-канале сообщил, что в Киеве за минувшие сутки выявлено 66 новых случаев коронавируса, один человек умер. Всего за время пандемии в Киеве зафиксировано 3 904 зараженных коронавирусом, 88 больных умерли. В целом на Украине за все время исследований зарегистрировано 31 154 случаев коронавируса, 14 082 пациента выздоровели, 889 умерли. Карантин в стране действует с 17 марта.