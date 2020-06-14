Макрон считает, что Европа должна выйти из вызванного пандемией кризиса более сплоченной

ПАРИЖ, 14 июня. /ТАСС/. Европа должна выйти из кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, более сплоченной и независимой. Об этом в воскресенье заявил президент Франции Эмманюэль Макрон во время телевизионного обращения к нации.

Он привлек внимание к представленному Парижем совместно с Берлином плану по восстановлению экономики континента. "Это может быть беспрецедентным шагом в европейском проекте, - отметил Макрон. - Необходима консолидация Европы, которая утверждает свою независимость, культуру, самобытность в отношениях с Китаем, США, в мире, переживающем хаос".

"Более сильная, солидарная, независимая Европа - эту позицию я буду представлять от вашего имени на предстоящем в июле саммите ЕС и в ближайшие два года", - подчеркнул французский лидер.