СМИ: авиация Сирии уничтожила колонну террористов в Идлибе

ТАСС, 14 июня. Самолеты сирийских ВВС уничтожили колонну террористов в горном районе Джебель-эз-Завия на юге провинции Идлиб. Об этом сообщил в воскресенье новостной портал Al-Masdar.

По его информации, боевики из группировки "Хорас-эд-Дин", связанной с террористической сетью "Аль-Каида" (запрещена в РФ), передвигались между населенными пунктами Дейр-Сунбуль и Эль-Бараа. В результате нанесенных авиацией ударов по противнику десятки террористов погибли и получили ранения, выведены из строя несколько единиц бронетехники и военно-транспортные средства.

По сведениям портала, в составе колонны находились также члены "Туркестанской исламской партии" - экстремистской организации, состоящей из наемников-уйгуров (тюркский народ, проживающий в автономном районе Синьцзян на северо-западе Китая).

Банды "Хорас-эд-Дин" и "Туркестанской исламской партии" действуют под эгидой террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). Их боевики предприняли 8 июня вылазку на севере провинции Хама и попытались захватить форпост сирийских войск в районе Танджара. Им удалось прорвать оборонительные порядки правительственных сил на линии Эль-Манара - Эль-Фататра, но затем в ходе ответной операции противник был отброшен. Бойцы сирийской армии и ополченцы ликвидировали свыше 30 наемников, остальные бежали на юг Идлиба.

Вторжение террористов в провинцию Хама стало очередным нарушением перемирия, которое действует с марта в зоне деэскалации на северо-западе Сирии. Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на состоявшихся 5 марта в Москве переговорах согласовали введение режима прекращения огня и ряд других мер, нацеленных на урегулирование ситуации в зоне деэскалации. Достигнутые ими договоренности предусматривали, что боевые действия в Идлибе будут прекращены с 6 марта по всей линии соприкосновения. С 15 марта военные РФ и Турции начали совместное патрулирование по трассе Алеппо - Латакия (М-4), вдоль которой создается коридор безопасности.

МИД Сирии неоднократно обвинял Анкару в том, что турецкая сторона не выполнила взятых на себя обязательств и не разоружила бандформирования в Идлибе.