Ядерные державы продолжают модернизацию своих арсеналов

СТОКГОЛЬМ, 15 июня. /ТАСС/. Ядерные державы, несмотря на общее сокращение количества боеголовок, в 2019 году продолжали модернизацию своих арсеналов. Такой вывод содержится в очередном докладе о положении в сфере вооружений, опубликованном в понедельник Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира (СИПРИ).

Как утверждается в докладе, "на начало 2020 года девять ядерных держав - США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и Северная Корея - имели совокупно 13,4 тыс. единиц ядерного оружия". "Порядка 3,72 тыс. единиц ядерного оружия хранятся на складах оперативных частей, а около 1,8 тыс. из них находятся в состоянии оперативной готовности", - говорится в документе. На начало 2019 года суммарный показатель составлял 13 865 единиц.

В 2018 году общее сокращение в мире ядерных вооружений произошло в основном в результате демонтажа Россией и США (на две страны приходится свыше 90% мировых запасов ядерного оружия) устаревших боеголовок в соответствии с договором СНВ-III, заключенном в 2010 году. В 2019 году арсеналы обеих стран оставались в определенных договором рамках.

Если СНВ-III не будет продлен, его действие прекратится в феврале 2021 года. Переговоры в 2019 году о продлении старого или заключении нового договора результатов не принесли, отмечают эксперты СИПРИ. Отчасти из-за позиции американской администрации, которая настаивает на участии в договоре Китая, который постоянно отвечает на это категорическим отказом.

"Тупик в вопросе о СНВ-III и крах советско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности от 1987 года, имевшие место в 2019 году, означают, что эра двусторонних соглашений между Россией и США о контроле над ядерными вооружениями может уже подходить к концу, - отмечает директор Программы по ядерному разоружению, контролю над вооружениями и нераспространению Шэннон Кайл. - Потеря основных каналов коммуникации между Россией и США, предназначенных для обеспечения прозрачности и предотвращения недопонимания в отношении расположения и возможностей ядерных сил друг друга, потенциально может привести к началу новой гонки ядерных вооружений".

Арсеналы России и США

И у России, и у США есть долгосрочные и дорогостоящие программы по замене и модернизации ядерных боеголовок, ракет и авиационных систем доставки, а также мощностей, занимающихся производством боеголовок. В своих военных доктринах и планировании обе страны придают ядерному оружию новое и расширенное значение, что означает поворот от тенденции к маргинализации ядерных вооружений, возникшей после окончания холодной войны, отмечается в докладе СИПРИ.

По данным института, на сегодняшний день у США насчитывается 1,75 тыс. развернутых и 4,05 тыс. других боеголовок. У России - 1,57 тыс. и 4,805 тыс. соответственно. Совокупное число американских боеголовок равно 5,8 тыс., российских - 6,375 тыс. В 2019 это соотношение было 6,5 тыс. против 6,185 тыс. в пользу России.

Арсеналы других стран

Арсеналы других ядерных держав значительно меньше российского и американского, однако все эти страны либо заявили о намерении создания и развертывания новых систем, либо уже реализуют его.

Китай находится в середине процесса модернизации своего ядерного арсенала и впервые намеревается создать ядерную триаду. Индия и Пакистан медленно наращивают размер и разнообразие ядерных сил.

Северная Корея по-прежнему считает свою военную ядерную программу основой стратегии национальной безопасности. Хотя она и придерживалась объявленного в одностороннем порядке моратория на испытания ядерных зарядов и баллистических ракет дальнего радиуса действия, в 2019 она провела многочисленные летные испытания баллистических ракет меньшей дальности, а также ряда новых систем.

Доступность информации

В докладе СИПРИ отмечается, что доступность достоверной информации о состоянии и возможностях ядерных арсеналов существенно варьируется от страны к стране.

"США ранее раскрывали важную информацию о своих запасах ядерных вооружений и их возможностях, однако в 2019 году американская администрация прекратила обнародование данных о размерах американских складов", - пишет старший научный сотрудник Программы по ядерному разоружению, контролю над вооружениями и нераспространению Ханс М. Кристенсен. По его словам, Великобритания и Франция также сообщили некоторые данные.

В докладе утверждается, что Россия якобы не обнародует детальную разбивку по своим вооружениям, подпадающим под СНВ-III, хотя и обменивается этой информацией с США.

Правительства Индии и Пакистана заявляют о некоторых проведенных испытаниях, однако при этом сообщают крайне скудные данные о состоянии и размерах своих арсеналов. Северная Корея признает проведение испытаний ядерных зарядов и ракет, однако не дает никакой информации о возможностях своего арсенала. Израиль придерживается традиционной линии, в соответствии с которой никак не комментирует свое ядерное оружие.